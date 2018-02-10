سانشيز يغضب جماهير الأرسنال على حساب اليونايتد

نواف السالم(صدى):

تسبب اللاعب أليكسيس سانشيزالمنضم حديثًا على مانشستر يونايتد، في إغضاب جماهير فريقه السابق الأرسنال.

وقال سانشيز، إنه يعتقد أن اليونايتد هو أكبر الأندية في انجلترا، مؤكدًا أنه لا يصرح بذلك لانضمامه إلى الفريق بينما هو يعتقد ذلك بالفعل.

وأضاف سانشيز: ” لا أقول ذلك لأنني هنا في النادي، أنا شخص أمين ولا أكذب، هو النادي الأكبر في إنجلترا هذا ما أعتقده “.

واستكمل سانشيز تصريحاته التي أسفرت عن غضب جماهير الأرسنال قائلًا: ” أتيت إلى هنا للفوز بالبطولات وغادرت أرسنال لأنني أردت التطور والتعلم والحصول على خبرات أخرى في ناد جديد “.