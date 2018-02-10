هجوم جديد على العكايشي والإشادة تذهب لـ ” القرني “

ماجد محمد(صدى):

انتقد الشاعر فهد عافت، مهاجم الاتحاد أحمد العكايشي، عقب مباراة الفريق أمس أمام القادسية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال ” عافت ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” وجود عسّاف القرني و عكايشي في فريق واحد، لم يعد غريبًا فقط، صار مضحكًا: الأول يضمن لفريقه التعادل، الثاني يضمن نفس النتيجة للفريق الثاني “.

وشهدت المباراة تألق من جانب حارس المرمى ” القرني” الذي حافظ على شباك العميد نظيفة، في ظل تراجع أداء ” العكايشي ” ، وإخفاقه في تسجيل الأهداف.