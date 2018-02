النجمة العالمية مادونا تنشر فيديو عفوي لابنتيها بالتبني تتدربان على الرقص

. النجمة العالمية #مادونا تنشر فيديو عفوي لابنتيها بالتبني #ستيلا و #ايستر وهما تتدربان على الرقص بمفرديهما دون مساعدة أو تدريب من أحد. يذكر أن #مادونا لديها 6 أطفال أربعة منهم بالتبني وهم : ديفيد باندا والذي تبنته عام 2006 , و ميرسي جيمس التي تبنتها عام 2009 , بالاضافة الى التوأمتين ستيلا وايستر التي تبنتهما العام الماضي. أما ابنيها الحقيقيين هما لورديس ماريا وعمرها 20 عاما, و روكو ريتشي 16 عاما. .

