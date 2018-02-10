وظائف إدارية للمواطنين بمزايا متنوعة في شركة المفتاح

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المفتاح لتأجير السيارات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، تحت مسمى ” مسؤول خدمات تأجير ” ، للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة مقتصرة على السعوديين فقط، براتب يبدأ من 7000 ريال، وعمولة شهرية وتأمين طبي عائلي وتأمين شرعي على الحياة، بالإضافة إلى مكافأة زواج ومولود وعلاوة سنوية.

وأشارت الشركة إلى أن العمل متوفر في مدن ” الرياض، جدة، الخبر، الدمام، الأحساء، الجبيل، مكة، الطائف، المدينة، ينبع، أبها، ورابغ “، وعلى الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على [email protected] .