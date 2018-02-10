” كهربا ” يصوم عن التهديف 4 أشهر ونصف

ماجد محمد(صدى):

يشهد أداء المحترف المصري المنضم لصفوف الاتحاد محمود كهربا، تراجع كبير خلال الفترة الماضية.

ولم يسجل ” كهربا ” أهداف مع الاتحاد منذ 4 أشهر ونصف، وهو ما يعد تراجع كبير، بعد أن قدم المحترف المصري أداء متميز في الفترة الأولى من قدومه إلى العميد.

وشهد الموسم الماضي مستوى متميز في اداء كهربا، مما جعل العميد يتقدم بدفع 3 ملايين دولار من أجل استعارة اللاعب لموسم آخر.

وسجل كهربا 3 أهداف فقط خلال الموسم الحالي، وهو ما يجعله على أعتاب مغادرة الاتحاد خلال الموسم المقبل.