” تصفية ” تهدد 10 مساهمات بالقبض عليهم لعدم التجاوب معها

عادل الحربي (صدى):

قالت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” أن هناك 10 مساهمات عقارية لم يتم الاستدلال عليهم، ولم يتجاوبوا معها على العناوين المتوفرة لديها، منوهةً إلى ضرورة التواصل معها قبل 30 يومًا، حتى لا توقف خدماتهم وتدرجهم في قائمة المطلوبين.

وأشارت ” تصفية ” إلى أن المساهمات المعنية هي: أرض الخير بالرياض، ومخطط الوهلان غرب عنيزة بالقصيم، والسلي جنوب النسيم بالرياض، والقدس بالرياض، ومساهمة الأرض الواقعة غرب المصفاة بالرياض.

وتابعت اللجنة، أن من المساهمات المعنية: أرض الأمير محمد بن سعود بالرياض، ومؤسسة عبدالله علي العيدان، ومؤسسة الربيع بالقصيم، بالإضافة إلى أرض بيت الطبيشي بالرياض، ومساهمة جنوب قيصرية اليزل بالرياض، ومساهمة منطقة النسيم طريق خريص بالرياض.