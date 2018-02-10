رحال: الشعب السوري أصبح بؤرة للصراع وتصفية الحساب

دمشق(صدى):

أكد المحلل العسكري السوري العميد أحمد رحال، اليوم السبت، أن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية داخل وفوق الأراضي السورية تؤكد أن الشعب السوري أصبح بؤرة للصراع وتصفية الحساب بين تلك الأطراف.

وأوضح ” رحال ” على خلفية الغارات الإسرائيلية بريف دمشق، أن إسقاط المقاتلة الإسرائيلية بنيران إيرانية من داخل أراضي سوريا يتيح الفرصة لإسرائيل لوضع خريطة جديدة للمنطقة بالتنسيق مع أمريكا بدعوى الرد على الاعتداء.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي يشن غاراته الجوية على الأراضي السورية بريف دمشق، تحت زعامة استهداف 12 موقع إيراني وسوري يستهدفون إطلاق القذائف اتجاه إسرائيل.