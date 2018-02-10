سامسونج تطرح هاتفها الجديد ” جالاكسي إس 9 ” بالأسواق قريبا

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة ” سامسونج” عن طرح هاتفها الذكي الجديد ” جالاكسي إس 9 ” رسمياً يوم 26 القادم، وذلك بجانب مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمحمول، و الذي سيعقد بمدينة برشلونة الإسبانية.

و ستقوم الشركة بفتح باب الحجز المسبق للهاتف عبر الإنترنت ومنافذ البيع في الأول من مارس المقبل، وستبدأ عمليات الشحن والتوزيع بالأسواق يوم 26 مارس المقبل.

مع العلم أن جالاكسي إس 9 لم يشهد تغييراً كبيراً في قدرة البطارية مقارنة ببطارية جالاكسي إس 8، لكن من الممكن أن تكون هناك زيادة طفيفة في الطاقة المخزنة بالبطارية، على اعتبار أنه مع عدم وجود تغييرات كبيرة متوقعة في حجم العرض أو نوعية نماذج «إس 9»، قد لا تكون هناك بالتبعية حاجة لزيادة طاقة البطارية.

ومن المرجح أن يحتفظ جالاكسي إس 9 بمنفذ سماعات الرأس التقليدي مقاس 3.5 ملليمترات، على الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة الأخرى، وعلى رأسها أبل وجوجل، أطلقت هواتفها الأخيرة من دون هذا المنفذ,ومن المتوقع أيضًا أن يعمل كل من جالاكسي إس 9، وإس 9 بلس بنظام التشغيل أندرويد 8.0 أوريو، إضافة إلى إصدار محدث من واجهة تتش وي» الخاصة بهواتف سامسونغ.

وبالنسبة للمعالج، من المتوقع أن يعمل هاتف جالاكسي إس 9 بمعالج كوالكوم الجديد سناب دراجون 845، كما ستتوافر منه وحدات تعمل بمعالج سامسونج اكسينوس 9810، الذي يقدم أداءً قوياً مقارنة مع معالج كوالكوم.

ومن المرجح أيضاً أن تظل سعة الذاكرة ووحدة التخزين في جالاكسي إس 9 بلا تغيير، وتكون مماثلة لسعة الذاكرة ووحدة التخزين في إس 8، كما سيتمتع إس 9 بخاصية وحدات التخزين القابلة للتوسع، كما هو الحال في إس 8، وهي الخاصية التي تحرص سامسونج على أن تكون موجودة في معظم هواتفها الذكية.

و أكدت الشركة أن على المستخدمين أيضاً أن يتوقعوا مميزات أخرى في جالاكسي إس 9، مثل الشحن اللاسلكي، والمقاومة للماء والغبار، ونظاماً للتعرف على الوجوه، مشابهاً لما ظهر في آي فون إكس من أبل.