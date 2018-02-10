” التأمينات ” تضمن صرف المعاش التقاعدي للمشتركين لمدة 60 شهر

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن ضمانها لحقوق المشتركين في صرف المعاشات التقاعدية، وذلك حين يتوفر لدى المشترك مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهرًا، ذلك بالإضافة لأداء قيمة مدة اعتبارية تكمل 120 شهرًا.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، على التطبيق الإلزامي لفرع المعاشات، على أي مواطن يعمل بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار مظلة الحماية التأمينية لأبناء دول المجلس.فيما لفتت ” التأمينات” إلى اقتراب موعد الإعلان عن صرف معاشات التقاعد بالتقويم الميلادي، مشيرة لأن استخراج الابن سجلًا تجاريًا، لا يؤدي إلى خصم حصته من معاش الأب التقاعدي.