بالفيديو والصور.. لحظة قفز الطيارين الإسرائيليين من المقاتلة وأول مشاهد لحطامها

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى لحطام المقاتلة الإسرائيلية التي سقطت في هضبة الجولان، بعد استهدافها بنيران الدفاعات الجوية السورية.

وكان التليفزيون السوري، نقل عن مصدر عسكري، تأكيده على استهداف الدفاعات الجوية التابعة لنظام بشار الأسد للطائرات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن طائرة تابعة له سقطت شمالي إسرائيل بعد قصف أهداف داخل الأراضي السورية.

ولم يوضح بيان الجيش سبب سقوط الطائرة فيما إذا كان نتيجة إصابتها بنيران وصواريخ أطلقت من سوريا أو جراء خلل فني، لكنه نوه إلى أنه جرى إنقاذ طياري المقاتلة وهي من طراز “إف 16”.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الطيارين استطاعا الوصول بالطائرة إلى الأجواء الإسرائيلية، وقاما بتفعيل نظام القفز الطارئ، ونزلا بالمظلات في الأراضي الإسرائيلية، ونقلا لتلقي العلاج في أحد المشافي.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيعقد فوراً جلسة مشاورات أمنية مع الحكومة المصغرة عقب التطورات مع سوريا.

Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. Israeli Defence Forces says the attack executed by Iran and its proxies — developing pic.twitter.com/tnpuCkB2ub

— Vocal Europe (@thevocaleurope) February 10, 2018