توقعات بالدفع برونالدو وبنزيمه أمام سوسيداد

نواف السالم(صدى):

وضعت صحيفة “ ماركا ” التشكيلة المتوقعة لفريق زين الدين زيدان لمواجهة السبت أمام ريال سوسيداد في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني الممتاز.

يلتقي ريال مدريد، اليوم السبت نظيره، ريال سوسيداد، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، في مواجهة تأتي في ظل تواجد ضغط كبير على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعقب مواجهة سوسيداد معركة بين ريال مدريد وسان جيرمان في إطار دوري الأبطال المقرر إقامتها الأربعاء.

وومن المتوقع أن يخوض زيدان المباراة بتشكيلة تشهد تواجد الثلاثي الهجومي بيل، وبنزيمه ورونالدو.

وفي هذا السياق توقعت صحيفة ماركا تشكيل الريال والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كايلور نافاس

الدفاع: ثيو، راموس، فاران، كارفخال

الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

الهجوم: بيل، بنزيمة، رونالدو