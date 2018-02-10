رئيس أركان الجيش الباكستاني يصادق على حكم إعدام 7 إرهابيين

إسلام آباد(صدى):

صادق رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه على قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 إرهابيين أدينوا بالتطور في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الإرهابيين الذين صادق الجنرال باجوه على إعدامهم، قد صدرت بحقهم أحكام الإعدام من قبل محكمة عسكرية خاصة معنية بمتابعة قضايا الإرهاب.

وبيّن أن الإرهابيين السبعة قد أدينوا بقتل 85 شخصاً وإصابة 109 بجروح بينهم رجال أمن ومدنيين خلال أعمال إرهابية نفذوها في مناطق مختلفة من باكستان، مشيراً إلى أنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية محظورة.