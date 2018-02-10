وظائف استقبال شاغرة بفندق في جدة
أعلن أحد الفنادق بحي النعيم في محافظة جدة، عن حاجته لتشغيل موظفين استقبال، وذلك وفقًا لعدة شروط كالتالي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– تشترط في المتقدمين خبرة مسبقة بنفس المجال.
– إتقان العمل على برنامج ” أوبرا ” للفنادق.
– المؤهل المطلوب: ثانوية عامة.
– تشترط القدرة على استخدام الحاسب الآلي.
– أن يكون المتقدم متفرغًا للوظيفة.
– الدوام: 8 ساعات مع يوم إجازة أسبوعياً.
وأوضح الفندق أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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