وظائف استقبال شاغرة بفندق في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن أحد الفنادق بحي النعيم في محافظة جدة، عن حاجته لتشغيل موظفين استقبال، وذلك وفقًا لعدة شروط كالتالي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– تشترط في المتقدمين خبرة مسبقة بنفس المجال.

– إتقان العمل على برنامج ” أوبرا ” للفنادق.

– المؤهل المطلوب: ثانوية عامة.

– تشترط القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

– أن يكون المتقدم متفرغًا للوظيفة.

– الدوام: 8 ساعات مع يوم إجازة أسبوعياً.

وأوضح الفندق أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية لهم عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected]