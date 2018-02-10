توتنهام والأرسنال في معركة الالتحاق بالمربع الذهبي

نواف السالم(صدى):

تشتعل منافسة الدوري الانجليزي، اليوم السبت، بمواجهة نارية بين الأرسنال، وتوتنهام، في إطار الجولة الـ27 من عمر المسابقة، على ملعب ويمبلي.

ويسعى كلًا من الأرسنال وتوتنهام إلى الاقتراب على الأقل من المربع الذهبي؛ لضمان التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال المقبلة.

ويحتل أرسنال المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق 4 نقاط، مما يشعل المنافسة بينهما.

ويخوض الأرسنال مواجهة اليوم بروح معنوية مرتفعة؛ على خلفية الخماسية التي حققها على إيفرتون في الجولة الماضية.

ويحاول توتنهام تحقيق انتصار جديد، بعد تحقيق نتائج إيجابية أخر مبارتين أمام اليونايتد، وليفربول.