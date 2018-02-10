التجارة الإلكترونية تتوغل في سوق المملكة.. ومساعي لتخفيض الشراء النقدي

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن حجم المعاملات التجارية الإلكترونية في المملكة خلال هذا العام، لافته إلى وجود نمو مطرد في تحول المستهلكين إلى الشراء عبر منصات القنوات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن جحم المعاملات التجارية الإلكترونية في المملكة بلغ خلال هذا العام أكثر من 30 مليار ريال، حيث أصبح متوسط إنفاق المتسوق السعودي التقليدي عبر الإنترنت يصل إلى4000 ريال، كما استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر في فئة الخدمات الإلكترونية.

كما أشارت إلى تعمل على تطوير التجارة الإلكترونية وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين مما جعل المملكة تساير رؤيتها 2030 والحفاظ على المستوى التنافسي المتقدّم في مجالات التجارة الإلكترونية.

ومن جانبها أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أن الشراء النقدي لا يزال مسيطرًا على السوق السعودية وأن المؤسسة تسعى بجدية إلى تخفيض ذلك تدريجيًا، مشيرة إلى أن السوق المحلية فيها 29 مليون بطاقة دفع إلكترونية (مدى) وتعمل المؤسسة على توفير نقاط بيع متنقلة.