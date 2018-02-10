جماهير الاهلي تُهاجم مدرب الفريق

الرياض(صدى):

شنت جماهير الاهلي هجوماً عنيفاً على مدرب الاهلي الفريق الاوكراني ريبروف بسبب الاعتماد على اللاعب المحترف المصري مؤمن زكريا في مركز المهاجم الصريح.

وقرر ريبروف تحويل مؤمن زكريا من مركزه المفضل الجناح الأيسر إلى اللعب في مركز المهاجم في ظل غياب اللاعب الدولي السوري عمر السومة عن صفوف الأهلي في الفترة الحالية للإصابة.

ولم يقدم مؤمن زكريا المستوى المأمول منه في لقاء الفيصلي بسبب تحوله للمركز الذي لعب به للمرة الأولى طوال مسيرته الكروية حيث لم يسبق له أن لعب كمهاجم في صفوف الأندية المصرية السابقة التي لعب بها الأهلي والزمالك وانبي والمصري.