القوات الجوية المصرية تواصل ضرب البؤر الإرهابية بسيناء

القاهرة(صدى):

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استمرار العمليات الخاصة “سيناء 2018 “، في إطار القضاء على التجمعات الارهابية شمالي ووسط سيناء.

وأفادت القوات المسلحة في بيان اليوم، أن القوات الجوية واصلت تنفيذ العديد من الضربات المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية التي تم رصدها بشمال ووسط سيناء، واستهدفت مخازن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ اعمال التامين الجوي للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال البيان ” انه وفي توقيت متزامن قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية ” .

ونوه بأن عناصر القوات الخاصة البحرية تقوم بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الامداد للعناصر الإرهابية، مع الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل، ومرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل الممتد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم، والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الإتجاة الغربي والجنوبي.

وأشار البيان إلى قيام قوات الشرطة بحملات تمشيط أمني بكافة المناطق السكنية بشمال ووسط سيناء ونشر الكمائن على امتداد الطرق المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة، إضافة إلى قيام عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي بتنفيذ مهامها حفاظا على سلامة الملاحة بقناة السويس ومنع العناصر الإرهابية من الهروب أو التسلل داخل البلاد.

وأوضح أن القوات تقوم بتنفيذ أعمال الحماية والتأمين للحدود وخاصة الحدود الغربية لمنع أي محاولات للتسلل مع تنفيذ استطلاع ومتابعة ومطاردة للعناصر الإرهابية في منطقة الواحات والظهير الصحراوي لمحافظات الجنوب.

وأكد البيان على إصرار القوات المسلحة والشرطة على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم.