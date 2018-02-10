” هدف ” يدعو المنشآت لصرف مكافأة ” حافز الاستقرار الوظيفي “

عادل الحربي (صدى):

قام صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أمس الجمعة، بدعوة المنشآت المختلفة إلى التقديم لصرف مكافأة برنامج حافز الاستقرار الوظيفي، حتى 31 مارس المقبل، وذلك بعد أن تم إيقاف العمل به نهاية العام الماضي.

ويقدم برنامج حافز الاستقرار الوظيفي، دفعتين فقط، الأولى منهما راتب شهر بحد أقصى 4 آلاف ريال وذلك لمن تم العام على رأس العمل، أما الدفعة الثانية فتتمثل في راتب شهرين لمن أكمل عامين بما لا يتجاوز الـ 8 آلاف ريال.

ولفت الصندوق إلى أن التسجيل في التأمينات يؤدي إلى الاستبعاد من برنامج حافز للمتعطلين عن العمل، فيما ذكر أن التدريب في برنامج ” تمهير ” يجب أن يكون بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المميزة، حيث يستمر التدريب به لفترة من 3 : 6 شهور، وذلك للحصول على وظيفة.

يذكر أن غالبية برامج الصندوق تخضع حاليًا للتطوير من أجل إطلاقها مجدداً، بصورة تواكب متغيرات سوق العمل وتعزز خطط التوطين.