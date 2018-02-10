رابطة الدوري الإسباني تدشن ” لاليجا بيزنس سكول “

ماجد محمد(صدى):

أطلقت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم ” الليجا ” ، بدعم جامعة الملك خوان كارلوس ومركز الدراسات التابع لمكتب ” جاريجيس ” للمحاماة، مشروعها ” لاليجا بيزنس سكول ” ، وذلك كمدرسة تعليم وتدريب مهنيين في عالم كرة القدم.

وقال مدير المدرسة، خوسيه مويا، أن المشروع ينوي جذب وتدريب وتعزيز موهبة المحترفين في مستقبل عالم الرياضة، مشيرًا إلى إنه سيبدأ عمل المدرسة الجديدة الموسم المقبل بثلاثة برامج تأهيلية للدراسات العليا، وهي: درجة الماجستير للقانون التطبيقي في كرة القدم الاحترافية، ومثلها في إدارة كرة القدم ومنهجيتها وتحليلها.

وأضاف ” مويا ” أن ذلك بالإضافة إلى ” أخرى باللغة الانجليزية عن الأعمال والقانون في كرة القدم، والتي ستُدرس داخل المنشآت التابعة للرابطة، وسيحصل الخريجون على شهادات أكاديمية معتمدة من جامعة الملك خوان كارلوس. ”

وأشار إلى إنه من أبرز المحاضرين في المدرسة الجديدة كل من: رئيس الرابطة خابيير تيباس، ومديرها العام خابيير غوميز، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا ميجيل كاردينال، والمدير الرياضي لفريق روما الإيطالي حاليًا وإشبيلية سابقًا رامون رودريجيز ‘مونشي.

وتابع ” مويا ” أن من بين المحاضرين أيضًا: المدير العالم لرابطة الليجا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرناندو سانث، والمسئول عن كرة القدم النسائية في الاتحاد الدولي ” فيفا ” بيدرو مالابيا.