أهمية الاستحمام في المساء

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن الاستحمام في المساء مفيد جدا للبشرة خاصة في موسم الرياح، بينما أخذ الدش في الصباح يساعدك على أن تبدو مستيقظاً وأكثر حيوية سواء كنت ذاهباً إلى العمل أو الدراسة، لكن وفقاً لمعايير صحة البشرة والعناية بها يساعد أخذ الدش في المساء على تحسين صحة الجلد وخاصة خلال موسمي الربيع والصيف.

كما أكد الباحثون أن دش المساء عامل من عوامل الاسترخاء والنوم بعمق دون قلق بغض النظر عن الموسم.

فعند قضاء النهار بأكمله أو معظمه خارج المنزل، يكون الحل الأفضل عند الرجوع للمنزل، هو أخذ دش قبل النوم وذلك لنضارة بشرتك، والمساعدة على الاسترخاء.

والجدير بالذكر أن فصل الربيع من أفضل الفصول لأخذ دش في المساء حتى لو لم تشعر بالحاجة له، لأن موسم الرياح وتلقيح الزهور يؤثر على البشرة، وأيضاً على التنفس، ما يجعل الدش المسائي ضرورة.