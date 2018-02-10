” الغفيص ” يرأس اجتماع ” تراحم ” ويناقش مشروع الموازنة للعام المالي 2018

علي القحطاني (صدى):

رأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في مقر الوزارة بالرياض أمس الأول، اجتماع مجلس إدارة اللجنة، بحضور مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الأمين العام للّجنة محمد بن عائض الزهراني، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للّجنة للعام المالي 2018م.

وبين أن المجلس اطلع على تقرير الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال رعاية السجناء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، المعدّ من قبل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، ودرس إمكانية الاستفادة من بعض التجارب في سجون المملكة.

أضاف الزهراني أنه تم دارسة المحضر الخاص بتقييم البرامج التدريبية التقنية والمهنية داخل السجون وربطها باحتياج سوق العمل من التخصصات؛ لزيادة فرص المفرج عنهم في الحصول على عمل يناسب مؤهلاتهم في منشآت القطاع الخاص.

وأفاد أن الاجتماع ناقش مشروع لائحة الضوابط لحملات ” تفريج كربة ” للسداد عن المدينين العاجزين عن السداد، التي تنفذها اللجنة وفروعها في مختلف المناطق والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، حيث أثمرت الحملة في العام الماضي عن إطلاق سراح 1250 سجينًا،فيما قدم إيضاح للمجلس عن أبرز المستجدات والفعاليات لدى اللجنة الرئيسة وفروعها.