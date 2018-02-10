كيراتين منزلي لشعر مذهل

متابعات(صدى):

تلجأ الكثيرات من النساء لاستخدام الكيراتين لفرد شعرهن، لكن ما لا تعرفه الكثيرات أن الكيراتين الطبيعي موجود في مواد طبيعية يمكن أن تصنعيها بنفسك في المنزل بطريقة بسيطة.

المكونات:

صفار بيضة

ملعقة زيت زيتون

علبة زبادي

ملعقة زيت خروع

ثمرة موز

ملعقة زيت سمسم

الطريقة:

تُهرس ثمرة الموز ونضيف عليها الزيوت والزبادي وصفار البيضة حتى نحصل على خليط متجانس.

يُوضع الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، ويترك لمدة 30 دقيقة، اغسلي شعرك جيدا حتى تتخلصي من بقايا الوصفة.

ولنتائج أفضل قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على شعر مفرود وصحي.