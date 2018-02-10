آل الشيخ: على اللاعب السعودي تقديم ما يشفع له

ماجد محمد(صدى):

أشار رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي أل الشيخ، إلى أن دوري الدرجة الأولى كان مهملًا؛ وهو ما دفع إلى اتخاذ قرارت هامه بشأن جعله أقوى بالأمس.

وأوضح ” آل الشيخ ” ، أنه تم الحصول على موافقة سمو ولي العهد لإطلاق اسمه على دوري الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن دعم هيئة الرياضة سيتوقف والبيئة جاهزة لدعم الأندية ولا عذر لأي أحد بدعم ناديه، حسبما ذكر.

وعن القرارت المتعلقة بدوري المحترفين، قال: ” الدوري ولع بزيادة عدد المحترفين الأجانب ولا نستطيع التدخل في خيارات الأندية.. إذا أردنا التقدم في كرة القدم فلا يجب أن نحكم على اللاعبين من جنسيتهم واللاعب السعودي يجب أن يقدم ما يشفع له ليكسب خانته في فريقه “.

واشار إلى أنه مع إلغاء الدوري الأولمبي ليكون الدوري B ، قائلًا: ” ننتظر الدراسة الأفضل من اتحاد القدم ليتم اتخاذ القرار بشأنها “.