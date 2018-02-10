الانتهاء من الاستعدادات النهائية لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن

نايف السالم(صدى):

أعلنت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الانتهاء من الاستعدادات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها العشرين للبنين والبنات في الرياض.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، أن الدورة ستكون خلال المدة من 8- 12 جمادي الآخر 1439هـ.

وأكد ” الشيخ صالح ” أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- للمسابقة المحلية على جائزته السنوية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات تأكيد لهوية المجتمع، وتعزيز للقيم القرآنية في سلوك الناشئة، وإن تحفيز الأجيال نحو كلام الله تعالى حفظاً وتلاوة وتدبراً يقودهم إلى العمل به، والتمسك بحبل الله المتين.