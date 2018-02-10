مادة الهليونين في الأطعمة خطر علي السيدات

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن مادة الهليونين خطر علي السيدات، حيث أنها تساعد خلايا سرطان الثدي بالانتشار والنمو، بينما يساعد تقليلها في الجسم على الحد من قدرة الورم على التمدد.

كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن تقليل تناول مادة الهليونين يعمل على نجاح العلاج الكيميائي، ويقلل احتمالات عودة سرطان الثدي للنمو بعد انتهاء العلاج.

و أكد الباحثون أن تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الهليونين مع زيادة تناول الخضروات والفواكه يحد من انتشار خلايا سرطان الثدي، وتوجد مادة الهليونين في الهليون ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والمسكرات والصويا.