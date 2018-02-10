” لجام للرياضة ” تطالب بالموافقة على جراء طرح عام أولي للأسهم

عادل الحربي (صدى):

تقدمت شركة لجام للرياضة السعودية، بطلب إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقة إجراء طرح عام أولي للأسهم، ليدخل ضمن أحدث حلقة في سلسلة طروحات عامة منتظرة في المملكة.

وأوضحت مصادر أن شركة لجام تنتظر الفرصة الملائمة للإدارج منذ اختيار مجموعة سامبا المالية وبنك روتشيلد لترتيب صفقة لبيع الأسهم في مايو الماضي، وكان من المتوقع أن تجمع مليار ريال.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون شركة انفستكورب، التي استحوذت على حصة قدرها 25% في لجام في 2013، أحد البائعين للأسهم.