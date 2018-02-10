5 ألاف دعوى شيكات بدون رصيد ضد مؤسسات تجارية صغيرة

علي القحطاني (صدى):

ارتفع عدد دعاوي الشيكات بدون رصيد، الذي استقبلتها محاكم التنفيذ عن العام الماضي بنسبة 11%، ليصل إلى 13111 دعوى خلال الأشهر الخمس الماضية.

وذكرت مصادر، أنه شكلت الدعاوي المقدمة ضد مؤسسات تجارية صغيرة ومتوسطة النسبة الأكبر من بين تلك الدعاوي، حيث بلغت 5900 دعوى بنسبة 45% من إجمالي الدعاوي التي استقبلتها المحاكم.

وحصلت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من بين تلك الدعاوي بنحو 4768 دعوى، بنسبة تقارب 36% من هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 2560 دعوى، ثم منطقة مكة بـ 1900 دعوى.

وتعتبر محاكم منطقة الباحة، أقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ للشيكات المسترجعة بـ 39 دعوى، خلال الفترة نفسها، تسبقها منطقة الجوف بـ 43 دعوى.

وجدير بالذكر، أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، تمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.