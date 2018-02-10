بالصور.. أضخم شطيرة خبز في العالم

نيويورك(صدى):

قام مجموعة من العاملين في مطعمين للسمك المدخن وخبز البيجل في حي جرينبوينت في بروكلين، بتجميع شطيرة عملاقة من خبز البيجل يصل عرضها إلى حوالي 80 سنتيمتراً وتزن حوالي 90 كيلوغراماً مع الإضافات.

حيث وضعوا حوالي 20 كيلوجراماً من الجبن على الخبز قبل إضافة الطماطم والبصل والأعشاب، وتوقف أكثر من 50 متفرجاً لمشاهدة الشطيرة أثناء تجميعها، ثم أكلوا قطعة بعد أن تم تقطيعها وتوزيعها على المتفرجين.

وكان الهدف الرئيسي لعمل تلك الشطيرة؛ هو رغبة المنظمون في الاعتراف بجهدهم ومنحهم رقم قياسي عالمي بتجميع أكبر شطيرة بيجل.

مع العلم أن خبز البيجل مع الجبن والسلمون المدخن يُعد من الوجبات الرئيسية في مطبخ نيويورك.