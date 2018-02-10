بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لفتاة تزور خاطفتها في السجن

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد رد فعل غير متوقع لفتاة تقابل خاطفتها بعد اعتقالها.

وكانت اعتقلت “جلوريا ويليامز” 52 عاما بسجن كارولينا الجنوبية الأمريكي، منتظرة محاكمتها بتهمة اختطاف “كاميه موبلي” 19 عاما وعمرها ساعات من مستشفى بفلوريدا عام 1998، ثم عملت على تربيتها وكأنها ابنتها.

بالرغم مما حدث لم تتخل الفتاة المختطفة عن خاطفتها التي ربتها وذهبت لزيارتها في مشهد مؤثر، كما وعدتها بالوقوف إلى جانبها، وطالبت ” كاميه ” التي تربت باسم أليكسيس مانيجو طلبا استثنائيا بالتساهل مع خاطفتها الشهر الماضي رافضة أن تطلق عليها لفظ مجرمة، وأضافت بأنها سامحتها لأنها لم تعذبها بل ربتها جيدا.