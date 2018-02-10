شرطة مكة توضح تفاصيل القبض على ” لمياء ” صاحبة الصور والمقاطع الفاضحة

نايف السالم(صدى):

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بيانا أكدت فيه القبض على الفتاة المجاهرة بالمعصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع وصور مخلة بالاداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي ، أنهُ من خلال رصد ومتابعة الحسابات الالكترونية ( المخلة ) على مواقع التواصل الاجتماعي ، تم رصد حساب يقوم بنشر مقاطع تُخل بالآداب العامة وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي .

واتضح ان المسئولة عنه فتاة في العقد الثاني من العُمر، تم القبض عليها وأقرت أن الحساب عائد لها تحت معرف وهمي يُخالف أسمها الحقيقي ، وتم إحالتها رفق كامل الأوراق للنيابة العامة بحكم الاختصاص .

وكان نشطاء قل دشنوا هاشتاقا عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” طالبوا فيه بالقبض على الفتاة التي تدعى لمياء، بعد اطلاقها عبارات تتحدى الجهات الأمنية القبض عليها .

إقرأ أيضا: