شركة تحتاج إلى بائعين وفنيين وموظفين استقبال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بشمال العاصمة الرياض، اليوم السبت، عن حاجتها لموظفين بائعين وفنيين وموظفين استقبال؛ وذلك من أجل العمل في مقر الشركة، لافتةً إلى أن الوظائف المطلوبة هي: فنيين صيانة الجوالات، وموظفين استقبال الأجهزة من العملاء، بالإضافة إلى حاجتها إلى بائعين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف للسعوديين فقط، مضيفةً أن المؤهل المطلوب هو أن يكون المتقدم حاص على شهادة الثانوية على أقل تقدير، كما تشترط خبرة سنة بنفس المجال على الأقل، مشيرةً إلى أن الدوام 6 أيام بالأسبوع – 8ساعات باليوم ( دوام صباحي أو مسائي ).

ولفتت الشركة إلى أنه على من يريد التقديم، عليه التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]