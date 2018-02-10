الحوثيون يتلقون ضربة جديدة وتبادل النار بينهم ” سيد الموقف “

فهمي محمد(صدى):

في ضربة موجعة جديدة إلى مليشيا الحوثي الإيرانية، بدأت الخلافات والاشتباكات في الاندلاع فيما بينهم؛ بعد تكبدهم الخسائر الفادحة بين صفوفهم.

وكشفت مصادر يمنية عن اشتعال الأوضاع بين قيادات المليشيات الإرهابية، وعدد من العناصر؛ بسبب هروب عدد من رجالهم خوفًا من الهلاك والتعرض للموت.

وقالت المصادر أن الخلاف أدى إلى قيام أحد عناصر المليشيا الإرهابية باتهام الأخر وتبادل إطلاق الناربينهم، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة جهودهم لدحر الإرهاب باليمن، وتطهيرها من عناصر الحوثي.