لجنة حكومية لنقل الموظفين من التقاعد إلى التأمينات بعد الخصخصة

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تدشين لجنة مشتركة تضم 3 جهات حكومية، تتولى مهمة نقل الموظفين السعوديين من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية بعد خصخصة القطاع الحكومي.

وأوضح المتحدث باسم التأمينات عبدالله العبدالجبار، أن اللجنة ستجري الدراسات المتعلقة بالكلفة المالية لتحويل الموظفين لنظام التأمينات الاجتماعية والتي تتحملها المؤسستان، ومن ثم اقتراح الحلول الممكنة للتمويل.

وأضاف أن اللجنة تضم المؤسسة ووزارة المالية والجهة المشرفة على تخصيص القطاع المستهدف بالخصخصة، لافتًا إلى أنها ستستند في اداء مهمتها إلى قواعد محددة.

كما أشار إلى أن مؤسسة التقاعد ستدعو اللجنة للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ صدور قرار التخصيص، وستمنح اللجنة مدة عام واحد لإنهاء عملها.

ولفت إلى أن مدة عمل الموظف ضمن نظام التقاعد ستحتسب بعد تحويله إلى نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت مدة عمله سنة أو أكثر، ويمكن للموظف التقدم بطلب لضم مدة خدمته في أي وقت قبل انتهاء مدة عمله حسب نظام التقاعد.