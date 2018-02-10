بالفيديو.. رجل في الـ 60 يستعيد شبابه ويقفز بدراجته فوق 20 حافلة

لندن(صدى):

نجح رجل بريطاني يبلغ من العمر 61 عاماً، في القفز بدراجته فوق 20 حافلة وبذلك يكون قد حقق هدفه الذي بات يحلم به، وهو تحطيم الرقم القياسي السابق الذي حققه في ريعان شبابه في عام 1983، عندما استطاع القفز بدراجته النارية فوق 18 حافلة مكونة من طابقين.

وصرح الرجل بأنه كان تحدي الصعاب هو حافزه للقيام بتجربته الأولى، و أنه الآن يستعد لمواجهة تحدٍ آخر بعد سنوات طويلة.

مع العلم أنه بالفعل بدأ تدريباته على القفز مؤخراً، إلا أنه لم يحدد بعد وقتاً لإجراء قفزته المرتقبة، والتي ستضيف إلى رصيده لقباً عالمياً جديداً.