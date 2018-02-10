مليون ونصف شاب وفتاة يبحثون عن عمل من خلال ” طاقات “

عادل الحربي (صدى):

سجل أكثر من مليون ونصف المليون شاب وفتاة في برنامج ” طاقات ” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ سيعًا منهم للبحث عن وظائف في القطاع الخاص.

وأوضح البرنامج أن ما يقرب من نصف مليون من المقدمين ما بين دكتوراة وماجستير وبكالوريوس ودبلوم عالٍ، حيث بلغ عدد المسجلين الحاصلين على بكالوريوس 424.799 شخص، و10.470 شخص حاصلين على ماجستير، و388 شخص حاصلين على الدكتوراة.

كما أضاف أن 53.168 حاصلين على دبلوم فني، و8.03/8 تعليم فني عالٍ، بينما بلغ المسجلين من الحاصلين على المرحلة المتوسطة 176.236، و 179.147 المرحلة الابتدائية، كما بلغ المسجلين الحاصلين على الثانوية العامة 496.755، و178.911 شخص أقل من الابتدائي.

يُذكر أن وزارة العمل شرعت في اتخاذ خطوات حاسمة لتوطين الكثير من الوظائف في مختلف المناطق والمحافظات من أجل إيجاد الفرص المناسبة للشباب السعودي.