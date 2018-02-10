وصفة منزلية للتخلص من الرؤوس السوداء

متابعات(صدى):

تعاني معظم السيدات والفتيات من الرؤوس السوداء وهذه المشكلة تسبب لهم الإحراج والقلق طوال الوقت، وقد تظهر تلك الرؤوس نتيجة لتغيرات درجة الحرارة على حالة البشرة وصحتها، فبين الانخفاض والارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، تحتاج مسام البشرة لتنظيف دائم، لذلك نصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام الوصفات الطبيعية لعلاج مشكلات البشرة وهي تُعد من أفضل الطرق للعناية بالبشرة خاصة في فصل الشتاء.

وأكد الخبراء أن التقشير الطبيعي للجلد خاصة في فصل الشتاء من أفضل الطرق لحماية البشرة من تراكم خلايا الجلد الميت عليها، ويمكن استخدام عدة وصفات طبيعية سهلة الإعداد والتحضير من مطبخك.

وإليكم وصفة طبيعية من مكونات سهلة توجد بمطبخ كل منزل وهي ماسك بكربونات الصودا وعصير الليمون :

حيث أن بكربونات الصودا تعمل على تنظيف مسام البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، بالإضافة لكونها تعمل كمنظف طبيعي للبشرة.

طريقة تحضير الماسك :

في وعاء صغير اخلطي ملعقتين من بكربونات الصودا مع ملعقتين من عصير الليمون الطازج.

افردي الخليط على المناطق المراد تقشيرها في جسمك بطريقة دائرية.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتى يجف تمامًا.

دلكي بشرتك بشكل سريع لإزالة طبقات الجلد الميتة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

و للحصول على أفضل نتائج كرري ذلك مرتين أسبوعيًا.