لائحة عقوبات للحد من تلاعب سماسرة استقدام العمالة المنزلية

علي القحطاني (صدى):

قالت مصادر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعمل على إصدار لائحة عقوبات وتنظيم جديد، للحد من تلاعب ومخالفات سماسرة استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة إلى تطوير عقود الارتباط بين مكاتب الإرسال ومكاتب الاستقدام.

وأضافت المصادر، أن ذلك لضمان حقوق أصحاب العمل في حال إخلال عمال الخدمة المنزلية في العقود المبرمة بينهم وبين أصحاب العمل، وإيجاد نظام يكفل حقوق جميع الأطراف.

وأشارت المصادر، إلى أن هذا النظام سيساعد على الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية، بعد أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مبالغات في نقل الكفالة والتأجير اليومي والشهري.