” بتكوين ” تتعرض إلى الخسارة الأكبر وتفقد 41% من قيمتها في فبراير

علي القحطاني (صدى):

تعرض سوق العملات الرقمية وعلى رأسهم العملة الأكبر عالميًا ” بتكوين ” ، إلى التراجع الحاد خلال شهر فبراير الجاري مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغ سعر ” بتكوين ” أمس الجمعة نحو 8.2 آلاف دولار مقارنة بـ14 ألف دولار في نفس الفترة في يناير 2018، حيث تراجعت بنسبة 41.5% مقابل الدولار خلال الشهر الحالي.

وأرجع اقتصاديون هذا الانخفاض إلى ضعف حجم ” بتكوين ” في السوق وقلة المسيطرين عليها، بالإضافة إلى خروج العديد من كبار المستثمرين بها، محذرين الأفراد والمستثمرين من الدخول في المضاربة بالعملة الرقمية، بالرغم من التذبذبات والانخفاضات العالية، التي تطرأ عليها.

وأكد المحللون أن تذبذبها خلال هذه التفرة والانخفاضات المتتالية لها تدل على عدم إمكان تتبع عمليات البيع والشراء وافتقارها للشفافية، وصعوبة مراقبتها التي قد تؤدي إلى سرعة انهيارها، فضلًا عن تكبد المستثمرين خسائر فادحة.

كما أوضحوا ان البتكيون تعتبر من الوحدات المالية كالأسهم وتحولت إلى مضاربة مالية تهدف إلى الربح السريع، ما أسهم في ارتفاع قيمتها حتى وصلت إلى 20 ألف دولار، كما أن خطورتها تكمن في عدم خضوعها إلى أي بنك مركزي.