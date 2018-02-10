النيابة العامة: تشكيل لجنة للإشراف على برنامج الصلح الأسري

نايف السالم(صدى):

تسعى النيابة العامة إلى التأكيد على دورها الإنساني عبر محاولة التقليل والحد من الخلافات الأسرية، والعمل على استقرار المجتمع من خلال استقرار نواته المتمثلة في الأسرة، وذلك إلى جانب تطوير العمل النيابي في مجال العدالة التصالحية الجنائية.

وفي السياق نفسه، أعلن النائب العام، فضيلة الشيخ سعود المعجب، عن تشكيل لجنة في النيابة العامة؛ للإشراف على برنامج وحدات الصلح الأسري في فروع النيابة العامة في مختلف المناطق والمحافظات، الأمر الذي سيحد من الدعاوي واللجوء إلى الصلح داخل نطاق الأسرة.

وذكرت النيابة العامة، أن اللجنة تتشكل من: عضو النيابة وليد بن عبدالله الحسن رئيسًا، وعضوية كلٍّ من الدكتور أحمد بن صالح الزهراني، عبدالله بن أحمد الشريف، والدكتور ناصر بن صالح العود.

كما أشارت إلى وجود وظائف شاغرة للنساء بمرتبة ” ملازم تحقيق ” ، لافتةً إلى أن أن تكون سعودية الجنسية، حسنة السيرة والسلوك، ومتمتعة بالأهلية اللازمة، كما أنها حاصلة على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن تكون حاصلةً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها.

وأضافت النيابة العامة، أنه في حال المعادلة أن تنجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض، بالإضافة إلى أنها يجب أن تكون حاصلة على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد، ولائقةً صحيًّا للخدمة، وألا تكون قد حكم عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة، أو صدر في حقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليها اعتبارها، وأن تجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

وأوضحت، أنه سيتم استقبال الطلبات خلال الفترة من 25 جمادى الأولى 1439هـ حتى 15 جماد الآخرة 1439هـ. على الموقع الإلكتروني، مشيرةً إلى أنها ستطبق معايير دقيقة؛ للوصول إلى الأكفاء من المتقدمات لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك.