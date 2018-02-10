30 % من الرجال يقبلون على عمليات التجميل لتعريض الفك

متابعات(صدى):

بطبيعة الحال تميل النساء إلى إجراء بعض العمليات التجميلية؛ لعلاج بعض المشكلات التي تؤرقهم، إلا أنه نادرًا ما يميل الرجال لإجراء العمليات التجميلية، إلا أنه مؤخرًا بات بعض الرجال يراجعون عيادات التجميل.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور سامي صوان، استشاري طب التجميل والجراحات الجلدية، أنه يستقبل 30 % من الرجال؛ لإجراء عمليات التجميل.

وكشف أن بنسبة كبيرة ينتشر بين الرجال إجراء عمليات تعريض الفك بشكل خاص.

وعلى جانب أخر قال الدكتور محمد السفياني، استشاري جراحة العمليات التجميلية، أنه لا يميل الأطباء لإجراء عمليات تجميلية، للرجال تجعلهم مشابهين للنساء.