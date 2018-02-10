مدرب الاتحاد يكشف أسباب عدم استبدال لاعبيه أمام القادسية

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفني لنادي الاتحاد، عن أسباب عدم استبداله لأحد من لاعيبه على مدار الـ90 دقيقة في مبارة الأمس أمام القادسية في إطار الجولة الـ21 من دوري المحترفين.

وقال سييرا إنه لم يكن لديه على الدكه من يخدم خطته في اللقاء؛ لذلك ابتعد عن فكرة الاستبدال، موضحًا أنه الحظ لم يحالفهم في إحراز الأهداف من الفرص التي حصلوا عليها خلال المباراة.

وأشاد سييرا بأداء لاعبيه في المباراة، موضحًا أنه تم تقديم مباراة جيدة على الرغم من الغيابات التي ضربت الفريق قبل المباراة.

وفيما يتعلق بأحمد العكايشي، أشار إلى أنه يمتلك مميزات رائعة تفيد خطته، موجهًا الشكر للجماهير على مساندتهم للعميد.