توقعات بتمديد اتفاق ” أوبك ” إلى منتصف 2019

عادل الحربي (صدى):

أعلنت شركات نفط روسية من بينها شركة ” جازبروم ” ، توقعاتها بتمديد اتفاق خفض انتاج النفط إلى منتصف العام المقبل 2019.

وأوضحت الشركة أن التمديد سيكون ضروريًا لدعم الأسعار في ظل الضغوط التي يتعرض لها السوق حاليًا، لافته إلى أن زيادة الانتاج من النفط الصخري ستضغط على الأسعار لتظل دون السبعين خلال العام الجاري.

وكانت المملكة شددت على ضرورة الالتزام بالاتفاق حتى نهاية العام الجاري 2018، والبحث عن آلية لاستمرار التعاون في الفترة المقبلة، مشيره إلى ان شغوط الصخري لن تدوم في ظل الزيادة في الطلب والتراجع في الانتاج.