إسقاط مقاتلة إسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

دمشق(صدى):

أعلن مصدر عسكري تابع لنظام الأسد، اليوم السبت، عن إصابة طائرات إسرائيلية تابعة لجيش الكيان الصهيوني، بعد هجوماً نفذته على قاعدة سورية

وأوضح المصدر، أن الطائرات الإسرائيلية كانت تستهدف الهجوم على أحد القواعد العسكرية في وسط سوريا، تمكنت القوات الدفاعية من التصدي لها قبل أن تحقق غرضها.

وجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر في وقت سابق، أن نيران سورية مضادة للطائرات أطلقت النيران تجاه إحدى طائراته المقاتلة.