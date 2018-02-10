بالصور.. لوحات فنية بالمسامير والصوف لخادم الحرمين في الجنادرية

عادل الحربي (صدى):

من ضمن الإبداعات التي شهدها مهرجان الجنادرية 32، لوحة الفنان السعودي فلاح البقمي المشارك ضمن جناح مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز ” مسك الخيرية ” ، رسم فيها صورا للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ باستخدام المسامير.

وأبدع الفنان البقمي مستخدما ألواحاً من الكرتون المضغوط ، والمسامير والصوف لينثر إبداعاته ومهاراته الفنية أمام زوار الجنادرية على مساحة تجاوزت 10 أمتار مربعة .