بالصور.. لوحات فنية بالمسامير والصوف لخادم الحرمين في الجنادرية
من ضمن الإبداعات التي شهدها مهرجان الجنادرية 32، لوحة الفنان السعودي فلاح البقمي المشارك ضمن جناح مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز ” مسك الخيرية ” ، رسم فيها صورا للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ باستخدام المسامير.
وأبدع الفنان البقمي مستخدما ألواحاً من الكرتون المضغوط ، والمسامير والصوف لينثر إبداعاته ومهاراته الفنية أمام زوار الجنادرية على مساحة تجاوزت 10 أمتار مربعة .
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