” أرامكو ” تعلن عن برنامج التدرج المهني للتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” أرامكو ” بالمملكة، عن قيامها بتصميم برنامج ” التدرج المهني ” لتوفير التدريب لخريجي الثانوية من المواطنين، وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة، وذلك حسب مستوياتهم الأكاديمية، حيث يوفر البرنامج للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة، لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية.

وأوضحت ” أرامكو ” أن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة ما تستغرق عامين، فيما يشمل التدريب الأكاديمي ” اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة ” ، مشيرة لأن التدريب على المهارات الوظيفية، يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

كما ذكرت الشركة المتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين من خريجي الثانوية ” علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية ” ، وذلك على النحو التالي:

– أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى.

– أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى، ” ويقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ” .

– ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية.

– أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1435/1436), ( 1436/1437), ( 1437/1438), ( 1438/1439) .

– أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين، والصادر من الادارة العامة للمرور.

وذلك على أن يتم فتح باب التسجيل للتقديم بالبرنامج، وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء 6 يونيو 2018، حتى الساعة الثالثة مساءً من يوم الإثنين 11 يونيو 2018، وذلك عبر الرابط التالي:هنا