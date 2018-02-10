تعطل حركة النقل والطيران بسبب عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا

واشنطن(صدى):

اجتاحت عاصفة ثلجية شديدة أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي ما أدى إلى تساقط ثلوج بلغ منسوبها 23 سنتيمترا وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الليلة الماضية العاصفة تتجه شرقًا لتهدد نيويورك ونيو إنجلاند بتراكم كميات كبيرة من الثلوج وهبوط درجات الحرارة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن تساقط الثلوج تسبب في عدد من حوادث السيارات على الطرق السريعة في شيكاجو، إضافة إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطار شيكاجو، بينما واجه سكان ثالث أكبر مدينة أمريكية صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم في ظل استمرار العواصف التي امتدت من غرب مونتانا إلى جنوب ميشيجان.

وقال خبير الطقس بالهيئة الوطنية للأرصاد تود كلوبر إن الثلوج التي سقطت على شيكاجو يتراوح سمكها ما بين 15 و23 سنتيمترا، إذ يعد تساقط الثلوج الأكثر كثافة بهذه المنطقة منذ أواخر 2016.