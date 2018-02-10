كوريا الجنوبية تتعرض لهجوم إلكتروني يعطل موقع بطولة ” بيونج تشانج ” الأولمبية

ماجد محمد(صدى):

تعرّضت كوريا الجنوبية لهجوم إلكتروني خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ” بيونج تشانج “.

ونقلت وكالة أنباء ” يونهاب ” الكورية الجنوبية عن المنظمين قولهم إنه تم اختراق الخوادم من جانب مهاجم مجهول خلال مراسم الافتتاح ما تسبب في حدوث خلل في بروتوكول الإنترنت في المركز الصحفي الرئيسي وإغلاق الموقع الإلكتروني لدورة بيونج تشانج 2018، مبينةً أنه نتيجة لهذا الخلل لم يتمكن المشاهدون الذين اشتروا تذاكر لفعاليات البطولة من طباعة تذاكرهم.

وأضافت أن المنظمين أوقفوا الخوادم لمنع حدوث مزيد من الأضرار لكن الموقع عاد للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى اليوم.