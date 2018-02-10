جيش الاحتلال يعلن اعتراضه لطائرة إيرانية بدون طيار
أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منذ قليل، اعتراض طائرة إيرانية بدون طيار حاولت اختراق المجال الجوي الخاص به من سوريا.
وقال أدرعي في سلسلة تغريدات على ” تويتر” : ” قام جيش الدفاع بالإغارة على أهداف إيرانية في سوريا ” مضيفا : ” سيواصل جيش الدفاع العمل ضد محاولات اختراق المجال الجوي الاسرائيلي وسيتحرك بتصميم لمنع خرق سيادة دولة إسرائيل “.
وأضاف : ” يعتبر الحادث هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل، تجر إيران المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي “.
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