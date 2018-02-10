جيش الاحتلال يعلن اعتراضه لطائرة إيرانية بدون طيار

تل أبيب(صدى):

أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منذ قليل، اعتراض طائرة إيرانية بدون طيار حاولت اختراق المجال الجوي الخاص به من سوريا.

وقال أدرعي في سلسلة تغريدات على ” تويتر” : ” قام جيش الدفاع بالإغارة على أهداف إيرانية في سوريا ” مضيفا : ” سيواصل جيش الدفاع العمل ضد محاولات اختراق المجال الجوي الاسرائيلي وسيتحرك بتصميم لمنع خرق سيادة دولة إسرائيل “.

وأضاف : ” يعتبر الحادث هجومًا إيرانيًا على سيادة إسرائيل، تجر إيران المنطقة نحو مغامرة لا تعلم كيف تنتهي “.