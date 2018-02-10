القوات الشرعية تسيطر على جبل حيد الحمام الاستراتيجي

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الشرعية اليمنية من السيطرة على جبل حيد الحمام الاستراتيجي في مديرية مقبنة غربي تعز، وتحريره من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وجاء تحرير جبل حيد الحمام بعد حصار فرضته قوات الجيش على المليشيات المتمركزة فيه منذ ليلة أمس، أعقبه معارك شرسة، تمكن الجيش على إثرها من إحكام السيطرة على الجبل.

و أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما لاذ البقية بالفرار.

ومن جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في جبل الطريف شرقي صرواح، مسفرة عن مقتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي.