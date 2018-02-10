اليوم..محاكمة مغتصب الطفلة الباكستانية ” زينب “

اسلام اباد(صدى):

تبدأ سلطات إقليم البنجاب، اليوم السبت، محاكمة مغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية زينب أمين، البالغة 6 سنوات، هي و7 قاصرات أخريات.

و قد اعترف المتهم في وقت سابق بتورطه فى اغتصاب وقتل 7 قاصرات في بلدة كاسور.

كانت الداخلية البنجابية القت القبض على المتهم ويدعى علي عمران 23 عامًا، بعد مطابقة الحامض النووي مع عينات تم جمعها من جثة الطفلة زينب.

ويعتمد الادعاء في موقفه على نتائج عينات من ملابس المشتبه به الرئيسي، وفحص الحمض النووي، وفحص جهاز الكذب، وأقوال الشهود، فيما يصر الدفاع على براءة عمران علي بسبب عدم وجود دليل قاطع ضده، واعتبار أن فحص الحمض النووي لا قيمة له قانونيا ولا يعتد به كدليل وفق القانون الباكستاني.